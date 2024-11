ШОК НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗАХАРОВЕ Зазвонио јој телефон: Глас са друге стране наредио Захаровој „НЕ КОМЕНТАРИШИ, УДАРИ БАЛИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТИЛИМА!“

Портпаролка Марија Захарова била је усред конференције, а новинари су јој постављали питања, када јој је мобилни зазвонио са наводном наредбом.

Чује се глас из телефона који јој даје упутства да „не коментарише“ напад на Украјину у раним јутарњим сатима.

„Машо, удари балистичким пројектилима на Јужмаш у Дњепру, ово што на Западу помињу, немој ништа да коментаришеш“, чује се глас преко телефона.

Делови њиховог разговора су могли да се чују преко два микрофона постављена испред ње.

Ако се потврди да је Владимир Путин лансирао ИЦБМ, то би било први пут да је тако моћно оружје дугог домета коришћено током инвазије.

У нападу на Дњипро (Дњепар) наводно је лансирана ИЦБМ, као и још неколико балистичких пројектила.

Верује се да је употреба ИЦБМ-а одговор Русије на одлуку САД да дозволи Украјини да користи АТАЦМС дубоко унутар руске територије.

Западни званичник сумња да се ради о ИЦБМ

Један западни званичник изјавио је новинарима да је ракета коју је Русија лансирала била балистичка, али не интерконтинентална балистичка ракета.

Званичник је одбио да додатно опише ракету, наводећи да се још увек процењују њени ефекти.

Захарова запретила уништењем базе у Пољској

Русија је јутрос запретила да ће напасти америчке ваздухопловне базе у Пољској „напредним оружјем“ само неколико сати након што је, према извештајима, лансирала интерконтиненталну балистичку ракету у склопу бруталног напада на циљеве широм Украјине.

Москва је изјавила да отварање нове америчке базе за одбрану од балистичких ракета у Реџикову, близу Балтичке обале, „повећава укупни ниво нуклеарне опасности“, додајући да је ова база додата на листу потенцијалних мета Русије.

