ШОК СНИМАК ИЗ БАНГКОКА Земљотрес претворио базен у водопад – радник се држи за зграду док вода бесни!

Један такав снимљен је у Бангкоку.

На њему се види како је потрес погодио Тајланд док је перач прозора био на радном месту. Како се види на снимку, човек се грчевито држи за зграду док са врха тече водопад!

Наиме, на врху зграде налази се базен, а током потреса вода је почела да прелива преко ивице и да се слива низ зграду.

Само пуком срећом перач прозора је у том тренутку био на ивици зграде, па га водопад није закачио.

Према писању на друштвеним мрежама, он је прошао неповређен.

Bangkok window cleaner hangs on for his LIFE halfway up swaying high-rise

Dangerously close to pool water streaming off building.

He’s miraculously unhurt in Friday earthquake#Bangkok #Earthquake pic.twitter.com/D2arvBrkpG

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) March 29, 2025

Да подсетимо, земљотрес који је погодио Мјанмар у петак осетио се и на Тајланду. Девет особа је погинуло, девет је повређено, а 101 особа се води као нестала у Бангкоку.

Према информацијама Тајландског одељења за превенцију и ублажавање катастрофа (DDPM), у Бангкоку и још два провинцијска региона проглашена су ванредна стања, док власти спроводе процене безбедности објеката и истражују обиме штете у погођеним подручјима, пренела је Синхуа.

Директор DDPM Фасакорн Бониалак рекао је да је након земљотреса, који је јуче погодио централни Мјанмар, пријављено оштећење у 14 провинција.

Потреси су се осетили у 57 провинција, нарочито у Бангкоку, што је изазвало масовне евакуације из канцеларијских зграда, стамбених комплекса и конгресних центара.

Земљотрес је такође изазвао прекид рада неколико метро линија у Бангкоку, због чега је саобраћај био у потпуном застоју.

Већина железничког саобраћаја јутрос је обновљена.