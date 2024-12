"СПРЕМНИ СМО ДА УПОТРЕБИМО СВА СРЕДСТВА" Лавров открио Карлсону зашто су Руси ЛАНСИРАЛИ ОРЕШНИК

"Порука је да ви, мислим на САД и савезнике САД-а, који такође испоручују ово оружје дугог домета режиму у Кијеву - они морају да схвате да ћемо бити спремни да употребимо сва средства да им не допустимо успех у ономе што називају стратешким поразом Русије", рекао је Лавров у интервјуу Такеру Карлсону, водитељу блиском Доналду Трампу.

Лавров је такође рекао да је "врло озбиљна грешка" за било кога на Западу да претпостави да Русија нема црвених линија или да се оне "стално померају".

Подсетимо, пре две недеље Русија је испалила своју нову хиперсоничну ракету Орешник на украјински град Дњепар у великој ескалацији рата који траје готово три године. Руски председник Владимир Путин од тада прети да ће употребити оружје против Кијева као одговор на украјинске ударе на територију Русије.

Russia’s longtime foreign minister describes the war with the United States and how to end it.



(0:00) Is the US at War With Russia?

(12:56) Russia’s Message to the West Through Hypersonic Weapons

(17:47) Is There Conversation Happening Between Russia and the US?

(23:18) How Many… pic.twitter.com/0UkkNjAkhw

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 5, 2024