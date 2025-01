СВИ ГА ОЧЕКИВАЛИ И ОБРАТИО СЕ Трамп имао први говор од ступања на дужност, ПРОИЗВОДИТЕ У АМЕРИЦИ!

Трамп је позвао светске пословне лидере да производе своје производе у САД.

Трамп је започео говор усредсређен на своје домаће политике, али сада се обратио глобалној публици – пре свега пословним лидерима.

"Моја порука сваком предузећу на свету је веома једноставна: дођите и производите свој производ у Америци, и ми ћемо вам понудити једне од најнижих пореза на свету," рекао је.

🇺🇸 JUST IN: President Donald Trump at Davos said he will make the United States the “World Capital of Artificial Intelligence and Crypto.” pic.twitter.com/geGrm3AguB

"Спустићемо те порезе врло значајно, чак и у односу на оригиналне Трампове пореске олакшице. Али, ако не производите свој производ у Америци, што је ваше право, врло једноставно, мораћете да платите царину," додао је.

Напоменуо је да ће те царине бити "различитих износа", али ће "усмерити стотине милијарди долара, па чак и билионе долара, у нашу државну благајну како би ојачали нашу економију и отплатили дуг".

Трамп је више пута обећавао да ће користити царине за подстицање домаће производње, упркос скептицизму економиста према тој политици.

Новоименовани председник брзо је предузео кораке да пооштри имиграциону политику, прошири домаћу производњу енергије и запретио увођењем високих тарифа Европској унији, Кини, Мексику и Канади.

Трамп је, такође, повукао Сједињене Државе из Светске здравствене организације и Париског климатског споразума. Изјавио је да ће преименовати Мексички залив у Амерички залив, иако друге земље можда неће усвојити то ново име. Такође је запретио да ће вратити Панамски канал од Панаме.

Осим тога, Трамп је помиловао више од 1.500 својих присталица које су 6. јануара 2021. године напале амерички Капитол у неуспелом покушају да пониште његов пораз на изборима 2020. године, што је изазвало огорчење међу законодавцима и полицијом чији су животи били угрожени.

Трамп је започео и демонтажу програма разноликости унутар америчке владе и врши притисак на приватни сектор да уради исто. То је оставило неке учеснике у Давосу у потрази за новим терминима како би описали праксе на радном месту које сматрају кључним за своје пословање.

Шта би окончало рат у Украјини

Трамп је позвао ОПЕК да снизи цене нафте, рекавши да би то окончало руски рат у Украјини.

