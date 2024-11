Технички квар ПАРАЛИЗОВАО АЕРОДРОМЕ, ХАОС НА ТЕРМИНАЛИМА

Аустралијска гранична патрола саопштила је да су службеници ангажовани како би ручно обрадили податке о путницима наглашавајући да се систем тренутно санира и да се постепено враћа у нормалу, преносе аустралијски медији.

Иако није било проблема са летовима на највећем аустралијском аеродрому у Сиднеју, портпарол је потврдио да су редови за долазне и одлазне летове дужи него обично.

Још увек није познато када ће ситуација бити потпуно нормализована.



A technical outage has crippled all of #Australia’s major airports, leading to long queues at international terminals after the disruption of automated kiosks for identity and facial recognition, authorities say.https://t.co/5PuHwEzjWn