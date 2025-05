ТРАМП И ЕВРОПА ”СПУШТАЈУ ЛОПТУ”: Потез ЕУ да организује трговинске састанке позитиван, надам се отварању Европе

"Ово је позитиван догађај и надам се да ће се, као што сам захтевао од Кине, европске државе отворити за трговину са Сједињеним Америчким Државама", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.



Он је поручио да има овлашћења да једнострано одреди услове трговинског споразума са САД.

"Запамтите, имам овлашћења да једнострано одредим услове трговинског споразума са Сједињеним Америчким Државама, ако не успемо да постигнемо договор или ако будемо третирани неправедно", истакао је Трамп.

Donald J. Trump Truth Social 05.27.25 09:25 AM EST



I was extremely satisfied with the 50% Tariff allotment on the European Union, especially since they were “slow walking (to put it mildly!), our negotiations with them. Remember, I am empowered to “SET A DEAL” for Trade into the…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 27, 2025