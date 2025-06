ТРАМП ОПЛЕО ПО УКРАЈИНИ: Сама је изазвала руске нападе

Одговарајући на питање новинара о томе да ли је операција "Паукова мрежа" променила његов став о предностима које поседује украјински председник Володимир Зеленски, Трамп је рекао да је то дало руском лидеру Владимиру Путину разлог да бомбардује украјинске градове, пренела је "Украјинска правда".

"Дали су Путину разлог да их бомбардује. То ми се није допало. Када сам то видео, помислио сам: сада ће бити одмазде", рекао је он.

Трамп је казао да се нада да рат између Украјине и Русије неће прерасти у "нуклеарни сукоб".

Служба безбедности Украјине 1. јуна је извела специјалну операцију под кодним називом "Павутина", односно "Паукова мрежа" и погодила руске стратешке авионе на четири аеродрома.

Шеф Службе безбедности Украјине Васил Маљук рекао је да је уништено 34 одсто стратешких носача крстарећих ракета на главним руским аеродромима.

