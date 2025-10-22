ТРАМП "УДАРИО" И НА ГРЧКУ Мицотакис реаговао: Док европске земље и даље спаљују угаљ у нашим електранама, ми форсирамо декарбонизацију бродова
Администрација Доналда Трампа покренула је кампању за укидање првог глобалног пореза на емисије угљеника у поморству, што је у уторак уздрмало унутрашње климатске расправе унутар Европске уније, након што је Грчка спречила блок да поново подржи тај спорни намет.
На састанку Међународне поморске организације (ИМО) прошле недеље, Атина је повукла своју подршку такси и другим мерама намењеним смањењу загађења које доприноси загревању планете, подлегавши притиску индустрије и Сједињених Држава.
У уторак су министри за животну средину ЕУ одобрили заједничку преговарачку позицију блока за овогодишњи климатски самит ЦОП30 — што је углавном формалност — али уз значајно кашњење, након што је Грчка у почетку ставила вето на текст због референце на споразум ИМО-а, пише Политико.
Пет дипломата присутних на састанку рекло је за Политико да је Атина оспорила само један пасус, завршни параграф текста, који је „поздравио“ мере ИМО-а „као прву правно обавезујућу глобалну секторску климатску регулативу која ће допринети смањењу емисија из поморства“.
Три дипломате, које су говориле анонимно, изјавиле су да је Грчка одбила свако помињање таксе ИМО-а и одбацила неколико покушаја компромиса.
Пошто је текст морао бити једногласно усвојен од стране свих 27 влада ЕУ, министри су прекинули дебату на неколико сати док су дипломате покушавале да пронађу решење. Међутим, Грчка је одбила и последњи покушај компромиса, према документу који је видео Политико, да се у тексту само „подсети“ да су преговори у ИМО-у уопште одржани.
На крају су министри успели да се сложе само око потпуног брисања сваке референце на ИМО.
Председник САД Доналд Трамп запретио је санкцијама против земаља које подрже порез на климатско загађење из поморства. Састанак ИМО-а прекинут је у петак и одложен за годину дана.
Владе ЕУ су још у септембру заједнички подржале мере ИМО-а, али су Грчка и Кипар одбиле да гласају „за“ и биле међу земљама које су се уздржале прошле недеље. Кипар, међутим, није имао примедбе на текст о ЦОП30.
На питање за коментар, стална мисија Грчке при ЕУ само је указала на ауторски текст премијера Кирјакоса Мицотакиса објављен у понедељак у Фајненшел тајмсу.
„Док европске земље и даље спаљују угаљ у нашим електранама и нафту за грејање домова и фабрика, ми истовремено форсирамо декарбонизацију бродова, авиона и најтежих индустријских процеса“, написао је Мицотакис. „Овај нагласак на истовремено решавање свих емисија је кратковид.“