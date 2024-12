. Из ДИУ наводе да су севернокорејски војници отворили "пријатељску ватру и убили осам Кадироваца.

Севернокорејске трупе су претрпеле губитке као резултат успешног напада украјинских одбрамбених снага. Конкретно, Украјинци су војнике Ким Џонг Уна погодили беспилотним летелицама на једној од позиција у Курској области.

Због овог проблема, наводи ДИУ, севернокорејски војници су отворили пријатељску ватру на возила батаљона Ахмат, при чему је убијено осам Кадироваца.

Russian paramilitary soldiers killed in friendly fire attack by North Koreans after enlisting DPRK help https://t.co/KncP3qpoiS pic.twitter.com/8ntsWWfwUo

— New York Post (@nypost) December 16, 2024