УКРАЈИНЦИ "ПАУКОВОМ МРЕЖОМ" ШОКИРАЛИ РУСЕ, Састанак и разговори највероватније СУТРА У ИСТАНБУЛУ

Украјинска служба безбедности (СБУ) спровела је велику тајну операцију под називом "Паукова мрежа" у којој је дроновима напала четири кључне руске војне ваздухопловне базе: Белаја, Џагилево, Олења и Иваново. Мета су били стратешки бомбардери који се свакодневно користе у нападима на Украјину.

"Ово је прекретница. Наши дронови сада могу да досегну дубоко иза непријатељских линија, одакле полећу авиони који бацају бомбе на наше градове. Њиховој некажњивости је дошао крај", рекао је извор из СБУ.

Операција је била припремана годину и по дана. То је једна од до сада најамбициознијих операција СБУ-а са дроновима.

Снимак, који су извори СБУ доставили Кијев посту, наводно приказује дронове како ударају у авионе на пистама. Аутентичност снимка није потврђена. Руски Телеграм канали тврде да су ФПВ дронови који су напали мете у Иркутској и Мурманској области лансирани са камиона паркираних поред ауто-путева.

