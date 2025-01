УКРАЈИНСКИ ПИЛОТ НАПРАВИО ПОДВИГ СА Ф-16: "Ово је први пут, ни Американци не верују шта је урадио"

По први пут у историји “Ф-16 борбеног сокола”, авион којим је управљао Украјинац оборио је шест руских крстарећих ракета током једне мисије у децембру, укључујући две ракете које су оборене авионским топом, саопштиле су украјинске ваздухопловне снаге, пренео је “Кијев индепендент”.



🇺🇦 Ukrainian top guns train with NATO F-16 fighter jets



A coalition of NATO Allies has agreed to donate their F-16s to the Ukrainian Air Force, and as part of the deal, Danish instructors are training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the F-16 pic.twitter.com/k5XTMupVGR

— NATO (@NATO) April 30, 2024