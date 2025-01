(УЖИВО)(ФОТО/ВИДЕО) ИНАУГУРАЦИЈА НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА Трамп преузима власт у Америци по други пут, Бајден га дочекао речима: „Добродошли кући“

Доналд Трамп ће данас положити заклетву као 47. председник Сједињених Америчких Држава.

Амерички Устав прописује да мандат сваког новог председника почне 20. јануара тачно у подне, по локалном времену у Вашингтону (18 сати по средњеевропском времену).

Инаугурација се обично одржава на западној страни зграде Конгреса под отвореним небом, међутим, у главном граду САД температуре се тренутно спуштају и до 12 степени испод нуле, због чега ће инаугурација Доналда Трампа бити одржана у згради Капитола.

Инаугурација привлачи велики број људи на Националну авенију, велику променаду између Капитола и Линколновог меморијала.

За обезбеђење церемоније ангажовано је око 25.000 људи.

Званична церемонија инаугурације требало би да отпочне између 17.30 и 18 часова по средњеевропском времену полагањем заклетве, након чега среди дефиле и свечани бал.

Председник Џозеф Бајден и прва дама Џил Бајден дочекали су данас новоизабраног председника Доналда Трампа и његову супругу Меланију у Белој куćи после службе у Епископалној цркви Светог Јована.

"Добро дошли кући", рекао је Бајден Трампову, док га је поздрављао приликом уласка, пренео је Си-Ен-Ен.

“Welcome home!”



President Joe Biden and first lady Jill Biden just welcomed Donald and Melania Trump to the WH.



This is what a peaceful transfer of power looks like. 🇺🇸 pic.twitter.com/d4g7AVXwCZ

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 20, 2025