УЗНЕМИРУЈУЋЕ СЦЕНЕ У ЗАПОРОЖЈУ: Људи моле за помоћ, тела су на улици, броје се мртви (ВИДЕО)

Председник Украјине Володимир Зеленски објавио је снимак напада на свој званични профил на друштвеној мрежи икс.

"Изражавам саучешће породицама и пријатељима погинулих. Нажалост, могуће је да ће се број погинулих повећати", рекао је Зеленски.

Секретар Градског већа града Запорожја Регина Харченко објавила је информације о повређенима на комуникационој платформи Телеграм.

"Потпуни ужас и још једна катастрофа у Запорожју", додао је Харченко.

Према речима Ивана Федорова, начелника Војне управе у региону Запорожја, четири особе су у критичном стању.

Кијев Индипендент пише да су у нападу оштећене стамбене зграде, трамвај, аутобус и друга инфраструктура.

Укринформ пише да су руске снаге напале градски округ Шевченковски у Запорожју.

Ваздухопловство Украјине је раније саопштило да постоји могућност да Русија нападне Украјину крстарећим бомбама КАБ.

Укринформ је раније јавио да су руске трупе у протекла 24 сата напале 12 општина у региону Запорожја.

Снимак напада на Запорожје можете погледати у наставку, упозоравамо да су сцене узнемирујуће:

Russians struck Zaporizhzhia with aerial bombs. It was a deliberate strike on the city.



As of now, dozens of people are reported wounded. All are receiving the necessary assistance. Tragically, we know of 13 people killed. My condolences to their families and loved ones.… pic.twitter.com/9FiuaqqsZ3

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2025