(УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК) АВИОН ПОГОДИО ПРОЈЕКТИЛ Људи у паници беже из летелице на јеменском аеродрому, густи дим прекрио небо

Телевизија "Ал Масира", која је повезана са покретом Хута, потврдила је да су четири ракете погодиле писту. Халид ел-Шајер, генерални директор Међународног аеродрома у Сани, објавио је на Иксу да је једна од ракета потпуно уништила последњи цивилни авион на аеродрому којим је управљала "Јемен ервејз".

У међувремену, објављен је и снимак удара. Један од њих приказује путнике и особље како у паници беже из авиона, који је неколико тренутака касније завршио у пламену.

Israeli airstrikes on May 28, 2025, destroyed the last operational civilian aircraft belonging to Yemenia Airways at #Sanaa Int'l Airport, #Yemen . The strikes, which followed #Houthi missile attacks on #Israel ... 📸©️Reuters | Khaled Al-shaief/X #YemeniaAirways #Yemenia #Yemeni pic.twitter.com/equGsj2yhs

"Сцене евакуације авиона 'Јемен ервејза' неколико тренутака пре него што га је напао ционистички непријатељ", написао је ел-Шајер.

Према подацима о одласку лета, авион је требало да превози путнике који обављају муслимански хаџ у Саудијску Арабију.

Израелски министар одбране Израел Кац рекао је да су израелске ваздухопловне снаге напале "терористичке циљеве" Хута на аеродрому и "уништиле последње преостале авионе".

This is the 7O-AFF, one of the last two Airbus A320-233 passenger aircraft of #Yemenia Airways. It was destroyed by the #Israel Air Force at #Sanaa International airport on May 28, 2025. That airstrike was a response to the failed ballistic missile attack of the #Houthi… pic.twitter.com/VeZ5VU9vPG

