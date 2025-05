УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК Звезда ријалитија (23) убијена на улици у моменту док је држала ћеркице за руку БИЛА У 24. НЕДЕЉИ ТРУДНОЋЕ

Млада жена је била у четвртом месецу трудноће и у тренутку трагедије држала је за руке своје две ћерке.

Шокантно убиство догодило се у петак увече, у 19:09 часова, на улици у резиденцијалном насељу Космополис, општина Штефанешти де Жос, округ Илфов. Полицајци из Полицијске станице града Волунтари обавештени су путем позива да је жена стара 23 године упуцана на улици, јавља Антена Обсерватор.

Тренутак убиства забележен је камерама. Мушкарац је ишао директно ка младој жени од 23 године и испалио више хитаца из ватреног оружја. Пријатељица жртве узела је бебу из наручја младе жене и затражила помоћ од присутних. Непосредно након напада, мушкарац је побегао.

Жртва је Теодора Марцу, бивша учесница емисије "Острво љубави". Према прелиминарним информацијама, млада жена је била у 24. недељи трудноће и шетала се са своје две ћерке, које је држала за руке, у тренутку напада. Нападач, мушкарац стар 49 година, испалио је више хитаца на Теодору, али је само један метак био смртоносан.

Полиција је одмах стигла на лице места и заједно са медицинском екипом пружила прве мере помоћи жртви. Нажалост, Теодора Марцу је убрзо након инцидента проглашена мртвом.

Teodora Marcu, a former contestant on "Temptation Island Romania", was shot dead on a street in the Cosmopolis residential neighborhood, Ilfov County, Romania. The young woman was pregnant and was holding her two little girls at the time of the tragedy. pic.twitter.com/sH8f0uDhqB

— Andrei Marge (@AndreiMarge) May 31, 2025