(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) УБИЦА ИСПИСАО ТРИ РЕЧИ НА ЧАУРАМА Да ли ће оне открити мотив убиства генералног директора „Unitedhealthcare“ Брајана Томпсона на Менхетну?

Полицијски извори рекли су за АБЦ њуз да су на лицу места пронађене чауре на којима су остављене загонетне поруке. Детективи сада раде на утврђивању шта те речи значе и да ли би могле наговестити мотив за убиство 50-годишњака.

Наоружани нападач је испалио неколико хитаца из сачекуше, али му се заглавио свој пиштољ. Ишал, успео је да га брзо оспособи и настави да пуца, погодивши генералног директора у груди и ноге.

Полицијски извори блиски истрази рекли су за Си-Ен-Ен да верују да је убица био искусан стрелац на основу његових реакција.

NYC has some of the strictest gun laws. That doesn't prevent the execution of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson by a gunman using a gun with a silencer attached.

It appears overreaching gun laws don't work.

Murderers don't care about laws.

Go figure. pic.twitter.com/qhcP7Ty6lP

— Chris Randolph (@TrumpAF2024) December 4, 2024