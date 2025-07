ВЕЋИ ДЕО ЕВРОПЕ У ЦРВЕНОМ, Балкан изнад просека МАСК ОБЈАВИО ЗАСТРАШУЈУЋУ МАПУ Ево како стоје ствари у Србији (ФОТО)

Или ће Европа почети да има велике породице или ће наставити да изумире, написао је Маск уз мапу.

На мапи су приказане европске земље и бројеви према очекиваном броју деце по породици.

Каже се да је стопа испод једног детета "изузетно ниска", до једног је "ниска", до 1,5 деце је "недовољна стопа", до 1,9 деце је "близу стопе замене" и више од 2,1 детета је "изнад стопе замене".



И као што се може видети на мапи, велики део Европе је "у црвеном", а Украјина се издваја по лошем, где је очекивани број деце по породици 1,0.



У међувремену, у западном делу Старог континента, Француска се истиче са стопом од 1,63, што је једна од најбољих статистика у Европи.

Балкан се такође истиче, где већина земаља има стопу од 1,5 или више.

Босна и Херцеговина је у средини са 1,58, а Србија (1,61), а Црна Гора (1,79).

Нешто слабија од нас је Албанија са стопом наталитета од 1,38 детета по породици и налази се у црвеној зони.

Europe will cease to exist soon. We need to bring back having HUGE families. pic.twitter.com/86OeFNkFVA

— Giga Based Dad (@GigaBasedDad) July 14, 2025