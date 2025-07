(ВИДЕО) АВИОН ПАО НА АУТОПУТУ У ИТАЛИЈИ Две особе погинуле, више повређених

Трагедија се догодила у уторак око поднева, а очевици кажу да је призор био стравичан. Према речима грађана, летелица се изненада завртела у ваздуху, а потом је уследио стравичан ударац у земљу.

Спасилачке екипе пронашли су угљенисана тела пилота и путника у остацима летелице.

#BREAKING #Italy At least two people have been killed after a small plane crashed onto a highway in Italy, damaging multiple vehicles. pic.twitter.com/XA7ii8GGCA

