(ВИДЕО) БОРИСА ЏОНСОНА УЈЕО НОЈ НА САФАРИЈУ Бивши британски премијер страдао од радознале птице, реакција његовог сина је урнебесна

На снимку, који је постављен на Инстаграму, види се да ној иде према аутомобилу у којем је Борис Џонсон са сином, а након што се приближио ној је кроз отворен прозор аутомобила ујео бившег премијера за руку, пренео је данас Мирор.

Борис Џонсон је након блиског сусрета с нојем који га је ујео поскочио од бола, док је догађај насмејао његовог сина.

Boris Johnson gets bitten by an ostrich. pic.twitter.com/Ceo8wdaITp

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 7, 2025