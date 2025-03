(ВИДЕО) ЧЕТВОРИЦА АМЕРИЧКИХ ВОЈНИКА НАЂЕНИ МРТВИ У ЛИТВАНИЈИ? Инцидент на вежби НАТО снага у близини границе са Белорусијом

То је пренео британски Сан позивајући се на локалне медије, док се очекује званична потврда ове информације.

Они су нестали у уторак у свом возилу током обуке у близини границе с руским савезником Белорусијом.

Локални медији из Литваније преносе да су амерички војници пронађени мртви, али власти још нису потврдиле ову информацију као ни то да ли су њихова тела нађена. Према извештајима, утврђена је и локација где је дошло до несреће.

"Потрага за несталима је у току", изјавио је Гинтутас Циунис, портпатол литванске армије.

Америчка амбасада је потврдила данас да су четворица војника нестала на полигону за обуку у источном делу Литваније. Они су се наводно налазили у оклопном возилу са гусеницама.

"Оваквих догађаја заиста има током великих заједничких војних вјежби, не само међу Американцима, него и у другим војскама", рекао је Гиедримас Јеглинскас, председник Одбора за националну сигурност и обрану Литваније

"Ако је дошло до несреће, из тога ће се извући поуке и повећати сигурносни стандарди", додао је он.

Иначе, вежба се одвијала на полигону у Пабрадеу, граду удаљеном мање од десет километара од границе с Белорусијом.

