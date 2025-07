ГУДУРИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Милано озваничио Марков потпис

Како Б 92 наводи, након што је бриљирао у дресу Фенербахчеа и поносно понео епитет најбољег играча финала Евролиге у Абу Дабију, леворуки бек из Прибоја је доспео у центар пажње европског кошаркашког тржишта.

Освајањем елитног континенталног такмичења, Гудурић је крунисао сезону живота, а успешно прошло лето са репрезентацијом Србије на Олимпијским играма у Паризу додатно је подвукло његову изузетну форму.

На крају је ипак одлучио да каријеру настави у Италији, а послао је и емотивно писмо навијачима Фенера.

"Срећан сам због прилике да почнем ново поглавље у својој каријери и што ћу то моћи да урадим у легендарном и добро организованом клубу. Једва чекам да почнем нову сезону и да обучем црвени дрес Олимпије пред нашим навијачима", изјавио је Гудурић, пренео је званични сајт клуба.

Српски кошаркаш је играо за Фенербахче од 2017. до 2019. и од 2020. до јуна ове године. Он је у сезони 2024/2025. одиграо 36 утакмица за турски клуб у Евролиги, а просечно је бележио 10,9 поена, 3,1 асистенцију и 2,6 скокова по мечу. Са Фенербахчеом је у сезони 2024/2025. освојио титулу у Евролиги.

Гудурић је поред Фенербахчеа играо за ФМП, Црвену звезду и Мемфис.

WELCOME MARKO 🩶❤️

🗣️ "Sono felice dell'opportunità di cominciare un nuovo capitolo della mia carriera e di poterlo fare in un club leggendario, di cui ho sentito parlare solo in termini eccellenti. Non vedo l'ora di indossare la maglia rossa dell'Olimpia davanti ai nostri tifosi… pic.twitter.com/9FMUMVYpFc

