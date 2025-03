(ВИДЕО) ЧУДО У МАНДАЛЕЈУ Жену после 60 сати извукли из рушевина након разорног земљотреса ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАЛО СПАСАВАЊЕ

Ипак, да све није тако црно говори невероватан случај да је жена спасена жива након 60 сати проведених испод рушевина хотела, након петосатне акције спасилачких екипа из Кине, Русије и Мјанмара.

Према саопштењу кинеске амбасаде, била је у стабилном стању.

Међутим, једна трудница није имала толику срећу. Спасилачке екипе су је извадиле из рушевина након што је била заробљена више од 55 сати. Ампутирали су јој ногу у нади да ће је спасити, али то је било узалуд.

A miracle in #Myanmar! Chinese rescue teams pulled a young child from the rubble in #Mandalay after being trapped for over 60 hours. The child was found with stable vital signs—this marks the second survivor saved by the team in the hardest-hit area. #earthquake… pic.twitter.com/cZ0Phn9qEY

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) March 31, 2025