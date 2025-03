(ВИДЕО) ДРАМАТИЧНИ СНИМЦИ Запалио се мотор авиона ПУТНИЦИ ИЗАШЛИ НА КРИЛО ЧЕКАЈУЋИ СПАС

Из авиокомпаније су потврдили да су свих 172 путника и шест чланова посаде безбедно напустили авион, док је шест путника превезено у болницу ради додатних прегледа.

Истрага о инциденту

Лет 1006, који је летео из Колорадо Спрингса ка Даласу, био је у авиону типа Боинг 737-800. Посада је пријавила јаке вибрације мотора, након чега је донета одлука о слетању у Денвер, саопштава ФАА. На друштвеним мрежама појавили су се драматични снимци на којима се види како путници стоје на крилу авиона док из мотора куља густ дим.

Америкен ерлајнс је навео да је авион безбедно слетео, али да је потом дошло до квара на мотору. Према подацима сајта FlightRadar24, авион стар 13 година имао је два мотора типа ЦФМ56, произведена у сарадњи компанија ГЕ и Сафран.

ФАА је најавила истрагу, док је портпарол Међународног аеродрома Денвер потврдио да је пожар брзо угашен и да летови нису били ометени. Компанија Боинг одбила је да коментарише инцидент и упутила је све упите на адресу Америкен ерлајнс и истражитеља. ГЕ још није дао званичан коментар.

Проблеми у ваздухопловству

Овај инцидент само је један у низу проблема који у последње време погађају америчку авио-индустрију, изазивајући забринутост у вези са безбедношћу летова.

American Airlines flight 4012 caught fire after an engine failed…. Plane was diverted to Denver.



My mom was on this flight. THANK YOU GOD that they are alive. pic.twitter.com/4wBsFlj4TU

— Alexandria Cullen (@AlexandriaCTV) March 14, 2025