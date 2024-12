(ВИДЕО) ЕКСПЛОЗИЈА У ТРЖНОМ ЦЕНТРУ Најмање једна особа погинула, седам повређено

Интерфакс преноси да се експлозија догодила на трећем спрату тржног центра у руском граду Владикавказу док су запослени припремали радње за отварање.

Експлозија је изазвала пожар, а тренутно је око 800 квадратних метара малопродајног простора захваћено ватром, укључујући кров зграде.

Председник руске Северне Осетије саопштио је да се налази на лицу места, где је такође распоређен оперативни штаб, а у току је процес гашења пожара.

🚨🚨The Alania Mall shopping center in Vladikavkaz, Russia, experienced a domestic gas explosion that resulted in casualties.

December 25, 2024