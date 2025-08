(ВИДЕО) ЕВО КОЈА БАЛКАНСКА ЗЕМЉА ЈЕ ДИГЛА БОРБЕНЕ АВИОНЕ, ТРЕШТЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ! Лука на Дунаву мета жестоког напада!

Министарство одбране Румуније саопштило је да су у ноћи између уторка и среде руске снаге покренуле "масовни напад" дроновима на цивилну инфраструктуру у области Исмаила, близу границе са Румунијом.

Радарски системи Министарства националне одбране (МАпН) Румуније открили су ваздушне циљеве близу округа Тулча у Румунији у 01:10, а становништво на северу округа је упозорено путем РО-Алерт система, наводи се у саопштењу Министарства одбране.

- Два румунска борбена авиона Ф-16 полетела су да прате национални ваздушни простор - наводи се у саопштењу.

На снимцима са друштвених мрежа виде се пожари који су избили у Украјини након руског напада, када су експлозије одјекивале граничним подручјем.

Министарство одбране Румуније наводи да ће вршити провере у том подручју, а савезници земље из НАТО савеза су одмах обавештени.

Румунија "чврсто осуђује ове агресивне и неоправдане акције Руске Федерације, које флагрантно пркосе међународном праву и угрожавају регионалну безбедност", закључује се у саопштењу министарства одбране.

🇷🇺🇺🇦 Romania-Ukraine border, video recorded from the Romanian side.



In the Odessa region, Izmail district, the Russians allegedly hit a gas pipeline.



In the Odessa region, Izmail district, the Russians allegedly hit a gas pipeline.

— NSTRIKE (@NSTRIKE1231) August 6, 2025