(ВИДЕО/ФОТО) АВИОН СЕ СРУШИО У БЛИЗИНИ КУЋА Страхује се да има више повређених НЕСРЕЋА У ПЕНСИЛВАНИЈИ

Како су навеле власти, авион је полетео из Ланкастера да би убрзо потом пао из непознатих разлога, преноси ТВ канал Еј-Би-Си (АБЦ) њуз.

За сада није познато да ли је неко у удесу авиона погинуо.

Ауто-пут 501 затворен је за саобраћај. На снимцима са лица места види се густ дим и летелица у пламену.

Авион се срушио на локални паркинг, а ватра је захватила и више возила на њему. Други детаљи о несрећи за сада нису познати.





🚨🇺🇸 PLANE CRASH NEAR HOMES IN PENNSYLVANIA A small aircraft has crashed near residential buildings in Manheim, PA. pic.twitter.com/AehuSsnS9X

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

New video footage from the plane crash moments ago in Manheim county Pennsylvania near the Lancaster airport. The plane crashed. shortly after takeoff no word on injuries just yet media is on the scene now. pic.twitter.com/3Ptvc9a6Dh

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) March 9, 2025