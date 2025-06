(ВИДЕО/ФОТО) ХАОС НА БЛИСКОМ ИСТОКУ У силовитом иранском удару на Израел оштећена америчка амбасада ЕКСПЛОЗИЈЕ ПОТРЕСАЈУ ТЕЛ АВИВ броје се мртви и рањени

Три особе погинуле ноћас у иранском нападу на централни Израел, 74 повређене.

То је на платформи Икс саопштила организација Маген Давид Адом, израелски еквивалент Црвеног крста. Експлозије су одјекнуле у великим израелским градовима, укључујући Тел Авив и лучки град Хаифу, где је рањено око 30 људи, преноси BBC. Ирански удари уследили су током ноћи убрзо након што је Израел извео нападе на Иран и убио шефа обавештајне службе иранских оружаних снага, јавља Euronews.

Америчка амбасада оштећена у иранском нападу, привремено затворена

Мајк Хакаби, амерички амбасадор у Израелу, објавио је на друштвеној мрежи X да ће амбасада данас бити привремено затворена након мањег оштећења на згради изазваног падом иранске ракете у њеној близини.

Он је навео да ће привремено бити затворен и конзулат САД у тој земљи и додао да је и даље на снази наредба о одласку у склоништа.

Престолонаследник Ирана у егзилу

- Добили смо извештаје да су породице високих чланова и званичника већ побегле из земље у иностранство", рекао је он.

The Israeli Air Force has released footage showing strikes last night against surface-to-air missile operators seconds before they reach a launcher to the south of Tehran, with the troops being targeted and launcher then destroyed. Israel continues to operate to achieve air… pic.twitter.com/jaZdgfecDc

— OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025