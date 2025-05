(ВИДЕО) ОГРОМНА ЕКСПЛОЗИЈА У КИНИ, ПЕТОРО МРТВИХ, 19 ПОВРЕЂЕНИХ! Грунуло у хемијском постројењу, 232 ватрогасца у акцији!

Након што је избила експлозија, Министарство за ванредне ситуације одмах је на лице места упутило специјализовано особље, укључујући ватрогасце, медицинске експерте и стручњаке за безбедност на раду, како би помогли у спасилачким напорима локалних служби, преноси Синхуа.



Dark plumes of smoke filled the sky in a city in eastern China's Shandong after a large explosion occurred at a chemical plant. More than 200 emergency workers responded to the blast that shook the workshop of Shandong Youdao Chemical.#Blast #Chemicalplant #Chemicalplantblast… pic.twitter.com/X5nDT4EUbX — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) May 27, 2025

⚡Footage of a powerful explosion at a #Chemical plant belonging to the #Chinese company #Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. has appeared online.



The video shows a worker jumping off a giant tank at the last moment, which blew up a second later.



It is not known whether… https://t.co/zZ5sWQeud5 pic.twitter.com/ttRkHUhIzA — News.Az (@news_az) May 27, 2025

Укупно 232 ватрогасца послата су на место експлозије, а подаци о повређенима и страдалима су објављени после неколико сати.

A deadly explosion hit a workshop at Youdao Chemical in Gaomi, Shandong Province at 11:57am on May 27. As of 7:25pm, 5 people were confirmed dead, 6 missing, and 19 slightly injured. #China #ChemicalExplosion pic.twitter.com/LNAwxzSkx6 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 27, 2025

> Густи дим се надвија над постројењем, које производи пестициде и хемикалије за медицинску употребу, а запошљава више од 500 људи, наводи АП. Детаљи о узроку експлозије за сада нису познати.