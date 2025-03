(ВИДЕО, ФОТО) ПОГОЂЕНА ДЕЧЈА БОЛНИЦА У УКРАЈИНИ! Руски дрон Шахид забио се у поликлинику, ватрогасци покушавају да обуздају пожар; Ово су први снимци

Укринформ преноси да је то на Фејсбуку објавила војна управа Сумске области.

- Ноћас је непријатељ напао цивилну инфраструктуру у граду Суми. Услед удара беспилотне летелице оштећена је дечија здравствена институција - наводи се у објави.

Ватрогасци раде на локализацији и гашењу пожара.

Наводи се да, према прелиминарним подацима, нема људских жртава.

- Ради се на утврђивању последица напада - саопштено је из војне управе Сумске области.

At night, the russian horde of terrorists, marauders and r@pists attacked a children's medical facility in Sumy! As a result of the impact a fire broke out! According to preliminary information, no one was injured ❤️! @IntlCrimCourt #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/FHZfLPOgjK

— Clown (@DanaSLJL) March 4, 2025