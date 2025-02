(ВИДЕО, ФОТО) ПРВО СУ СЕ ЧУЛИ ХИЦИ! У Минхену повређен велики број људи, међу њима и деца; Ово је аутомобил који се ЗАКУЦАО у масу!

Наводи се да има најмање 15 повређених, сазнаје "Билд" из званичних извора. Хитна помоћ је на лицу места, као и јаке полицијске снаге.

Наводи се да је око 10:30 сати возач убрзао аутомобилом, а затим налетео на демонстранте у улици Зајдел. Полиција сада истражује да ли је намерно улетео у масу или је побркао гас и кочницу.

Једно је јасно, има много повређених. Како је саопштила полиција, возач је ухапшен, а према информацијама "Билда", претходно су испаљени хици.

Градоначелник Минхена Дитер Рајтер (СПД) коментарисао је овај ужасан инцидент.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O

— Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) February 13, 2025