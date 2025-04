(ВИДЕО, ФОТО) РЕДАК ФЕНОМЕН ИПАК НИЈЕ ИЗАЗВАО СТРУЈНИ КОЛАПС У ЕВРОПИ? "Овако нешто се никада није догодило " Ванредно стање у Шпанији, ПОЛИЦАЈЦИ НА УЛИЦАМА

Премијер Португала: "Трошите умерено!"

Португалски оператер за дистрибуцију електричне енергије Е-Редес саопштио је да је до поноћи 6,2 милиона потрошача у тој земљи имало струју.

Како је наведено у саопштењу до поноћи су 424 трафостанице делимично прикључене, чиме је струјом снабдевено 6,2 од око 6,5 милиона потрошача, међутим не зна се када би могло да дође до потпуног обнављања мреже, преноси портал "Јутарње вести".

Премијер Португала Луиш Монтенегро изјавио је да је обезбеђено снабдевање енергијом за око 80 одсто становништва и апеловао на оне који још немају струју да остану смирени јер ће се ситуација брзо вратити у нормалу.

"Остали чија се ситуација вратила у нормалу требало би умерено да троше струју", рекао је он.

Шпанија: До 5 сати 92 одсто људи добило струју

Шпански оператер Ред Електрика саопштио је данас да је до 05 часова по локалном времену више од 92 одсто потрошача снабдевено електричном енергијом, као и да су све трафостанице под напоном.

Како је наведено, потпуна нормализација у снабдевању електричном енергијом очекује се у наредним сатима, преноси Паис.

Министар саобраћаја Осцар Пуенте најавио је да ће у току јутра наставити брзи и неки приградски саобраћај, док је оператер Ренфе саопштио да су везе између Мадрида и Барселоне, Левантеа, Баскије, Малаге и Гранаде нормализоване.

У току преподнева одржаће се још једна седница Савета за националну безбедност којом ће председавати премијер Педро Санчез, а присуствовати краљ Фелипе VI.

Шпански министар унутрашњих послова прогласио је ванредно стање и распоредио 30.000 полицајаца широм земље како би заштитио закон и ред.

At around 10:06PM Spain time, the power in Madrid - Chamartin area was back ON and everyone was celebrating this 🫶 Survived this power outage day 😮‍💨 pic.twitter.com/YkU3pPXK28

Владе две земље одржале су хитне седнице због нестанка струје, чији је обим без преседана у Европи.

Ипак није кривац атмосферски феномен?

Узрок је још увек непознат. Почетне информације сугеришу да је узрок био редак атмосферски феномен назван "индукована атмосферска вибрација", која је наводно изазвала аномалне осцилације у високонапонским водовима због екстремних температурних разлика у унутрашњости Шпаније.

Португал је наговестио да је проблем настао у Шпанији, која упире прстом у прекид интерконекције са Француском.

Португалски премијер Луис Монтенегро рекао је да нема назнака да је сајбер напад изазван инцидентом, који је почео у 10:30 часова.

Међутим, појавиле су се гласине о саботажи и шпански премијер Педро Санчез рекао је да је разговарао са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом.

Струја је обновљена у деловима Мадрида док грађани навијају на својим балконима након 9 сати нестанка струје.

За пет секунди Шпанија изгубила 60 одсто потрошње

Санчез је рекао да је земља остала без 15ГВ електричне енергије, или 60 одсто националне потрошње, за само пет секунди.

"Техничари покушавају да утврде шта је изазвало такав нагли пад", рекао је Санчез.

Жоао Консиесао, члан управног одбора португалске електроенергетске компаније РЕН, рекао је да не искључује могућност "огромне флуктуације електричног напона, прво у шпанском систему, који се затим прелио на португалски систем".

Both Spain and Portugal, as well as their capitals of Madrid and Lisbon, are currently suffering from a massive power outage, effecting airports, hospitals, power plants, subways, traffic lights, and other critical infrastructure across Western Europe. The cause of the outage is… pic.twitter.com/dBWfgwvXz0

— OSINTdefender (@sentdefender) April 28, 2025