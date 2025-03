(ВИДЕО) ХАОС У МИЧИГЕНУ Пуцњава у болници, запослени се забарикадирали

Полиција је потврдила да се наоружани нападач налази у "Corewell Health Beaumont" болници.

Медицинска сестра Барбара, која ради у болници, рекла је да је чула да је пуцњава почела на одељењу радиологије. Добијена је наредба да сви остану на месту у болници, која се налази недалеко од Детроита.

Медицински радници су се забарикадирали унутар просторија болнице док је осумњичени и даље на слободи, преноси 7News Детроит.

"Ово је хитан случај, у току је активна пуцњава у згради у Троју", гласило је упозорење особљу, преноси Daily mail.

"Полиција је на путу. Предузмите одмах мере личне безбедности и пратите упутства за бежање, скривање и борбу", наводи се у у позорењу.

"За оне који тренутно нису у објекту, држите се подаље. Не враћајте се у објекат док се не изда сигнал за безбедност", апеловали су органи реда.

Полицијска управа Троја издала је саопштење око 8:07 ујутру потврђујући да се пуцњава догодила.

"Можемо да потврдимо да је дошло до пуцњаве у Corewell Health Беаумонт болници у Троју", написала је полиција на платформи Икс, бившем Твитеру.

"Ово изгледа као изолован инцидент, међутим, осумњичени није у притвору. Молимо избегавајте то подручје", апеловали су.

Најмање двадесетак возила органа за спровођење закона виђено је како јуре ка месту инцидента.

🚨🇺🇸 ACTIVE SHOOTER AT MICHIGAN HOSPITAL—POLICE FLOOD STREETS, SUSPECT STILL AT LARGE



Dozens of officers have swarmed Corewell Health Beaumont Troy after a shooting incident—sirens and flashing lights fill the area as police hunt the gunman.



At least one victim has been… https://t.co/xMHzNeBhGy pic.twitter.com/iPKV2Zjyph

— Juan Torres (@juanpodcast1) March 20, 2025