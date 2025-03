(ВИДЕО) ХОРОР, СУДАРИЛИ СЕ АВИОНИ У ФРАНЦУСКОЈ Хитно се огласио министар одбране

Министар одбране Француске Себастијен Лекорни потврдио је несрећу на платформи Икс.

"Данас је дошло до несреће у којој су учествовала два Алфаџет авиона током вежбе у источном делу Француске. Спасилачке службе су мобилисане, а координација је обезбеђена између државних служби.

Авиони су се ове недеље налазили на ваздухопловној бази БА 113 у Сен Дизијеу ради обуке. На Фејсбуку су објављене фотографије за које се тврди да приказују несрећу.

Дамијен, који је у тренутку несреће возио аутомобил, рекао је за Франс 3 да је видео како се два авиона додирују.

"Правили су боје на небу. Видео сам како један авион нагло пада надоле, а затим сам угледао два падобрана – не знам да ли су били из истог авиона. Онда се део крила одломио, а авион се срушио на фабрику. Било је пламена, дима... Био сам шокиран видевши то. Покушао сам да приђем како бих помогао, али су полиција и ватрогасци поставили безбедносни периметар", рекао је очевидац.

🚨 BREAKING: At around 11:15 EDT, two Dassault/Dornier Alpha Jets from the Patrouille de France, France’s elite aerobatic team, collided midair near Saint-Dizier in northeastern France during a likely training flight for the upcoming airshow season. One pilot has been… pic.twitter.com/RAymYAA1h6

— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) March 25, 2025