(ВИДЕО) ИРАН ГАЂАО ИЗРАЕЛ СА 370 БАЛИСТИЧКИХ РАКЕТА, НАПАЛО ИХ И СТОТИНЕ ДРОНОВА У нападима погинуле 24 особе, скоро 600 повређених

Израел је јуче убио шефа иранске војне обавештајне службе након што је извео ударе на нуклеарна постројења, војне објекте и насељена подручја.

Иран је узвратио лансирањем дронова и балистичких ракета.

Кабинет израелског премијера Бењамина Нетањахуа је саопштио да је у четири дана сукоба Иран на територију Израела испалио 370 балистичких ракета и стотине дронова.

- Закључно са понедељком ујутру (у Израелу) је убијено 24 људи, а 592 особе су рањене, од чега је десеторо у тешком стању - пише у саопштењу.

Наводи се да је Иран успео да погоди 30 мета у Израелу.

Иран се спрема да напусти Споразум о неширењу нуклеарног оружја

Портпарол Министарства спољних послова Ирана изјавио је да парламент спрема закон о повлачењу те земље из Споразума о неширењу нуклеарног оружја.

Скај њуз подсећа да је овај споразум ступио на снагу 1970. са циљем да спречи ширење нуклеарног наоружања у свету како на крају нико на планети не би поседовао атомски арсенал.

Иран је одувек тврдио да је његов нуклеарни програм мирољубиве природе, што је Израел одбацивао.

ББЦ јавља да је за данас сазван хитан састанак Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА).

Састанак у седишту те организације биће посвећен последицама израелских напада на иранска нуклеарна постројења.

Где је нестало иранских 400 кг обогаћеног уранијума?

Numerous fires are burning at the impact site in Haifa. pic.twitter.com/WmFRGAAw8c

— OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025