(ВИДЕО) КРВАВЕ СЦЕНЕ НА ПИЈАЦИ У ФРАНЦУСКОЈ Убадао пролазнике вичући „Алаху акбар“

Како је навело тужилаштво у Милузу, убијен је Португалац стар 69 година.

Два полицајца су тешко рањена, рекао је тужилац Никола Ец, преноси "Фигаро".

Још три полицајца су задобила лакше повреде.

Осумњичени, стар 38, година, рођен је у Алжиру, а против њега је у припреми више кривичних процеса, наводи француски лист.

Осумњичени је ухапшен и налази се у притвору, а према речима локалног тужиоца он се налази на листи за надзор ради спречавања тероризма, јавила је француска телевизија БФМ.

Антитерористичко национално тужилаштво (Пнат) је саопштило да преузима истрагу о убиству у вези са терористичким подухватом и покушајем убиства над особама које представљају јавне органе.

"Повредама је подлегао цивил који се нашао убици на путу", прецизира се у саопштењу Пната.

Напад се догодио у поподневним часовима, у близини покривене пијаце, саопштило је тужилаштво.

