(ВИДЕО) Нападач пресудио себи на лицу места! НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ О ПУЦЊАВИ У ВИСКОНСИНУ Ово је КОНАЧАН БИЛАНС крвавог пира у хришћанској школи

Према наводима органа реда у пуцњави је убијено пет особа, док их је седам рањено. Међу жртвама се налази и нападач који је извршио самобиство, пренео је "Дејли мејл“.

Напад се догодио у приватној хришћанској школи. Медисон је главни град Висконсина.



Полиција је навела и да су затворени путеви у околини школе у којој се догодила пуцњава.

Школу Абандант Лајф похађа око 390 ученика, наводи се на сајту школе, пренео је Си-Ен-Ен.

BREAKING: At least 5 people shot at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin - local media pic.twitter.com/lgPnWWQnxP

— BNO News (@BNONews) December 16, 2024