(ВИДЕО) НЕВЕРОВАТНИ СНИМЦИ ИЗ ДРЖАВНИХ ПАЛАТА Сиријци пљачкају БАНКУ, носе све пред собом: Од постељине и столица, до луксузних "Луј Витон" кутија

Рат у Сирији (Syria): Хади ал Бахра, који је на челу сиријске политичке опозиционе коалиције у иностранству, прогласио је Дамаск ''ослобођеним од Башара л Асада" и честитао сиријском народу.

На снимци којом располаже Ројтерс види се мноштво људи како улази у председничку палату Al-Rawda, док деца трчкарају огромним просторијама, а мушкарци гурају велики ковчег по раскошном паркету.

Види се и како неколико мушкараца из палате на раменима односе елегантне столице. Ормари у складишту су испретурани, а бројни предмети разбацани по поду.

Видео-снимак друге палате Мухаџрин, чију је аутентичност потврдио Ројтерс, приказује групе мушкараца и жена како ходају по белом мраморном поду и улазе кроз велика дрвена врата. Један мушкарац у руци носи вазу, а кроз одшкринута врата великог ормара види се да је празан, пише "Јутарњи лист".

Појавиле су се и снимци на којима се види како су побуњеници и грађани упали и у гардеробу Башара ал-Ассада и његове супруге Асме, познате по луксузном начину живота, као и да су однели скупоцену одећу.

На поду је разбацана постељина и прекривачи, а један човек узноси познате наранџасте Луј Витон Витон кутије.

Други су износили торбе пуне готовине, луксузну одећу и говорили да је ово "распродаја".

Побуњеници су провалили и у Ал-Асадову гаражу препуну скупоцених аутомобила, међу којима су и "мерцедеси", "ферарији", "аудији"... Објавили да су аутомобили "заплењени".

Појавили су се и снимци на којима се види како Сиријци и побуњеници упадају у Централну банку Сирије из које су изнели торбе пуне новца.

Упали у резиденцију италијанског амбасадора

Припадници полиције у недјељу су упали и у резиденцију италијанског амбасадора у Сирији, но ни њега ни чланове његовог обезбеђења нису озледили, рекао је италијански министар спољних послова Антонио Тајани, а пренијеле агенције АНСА и остале домаће новинске агенције.

