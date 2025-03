(ВИДЕО) „Није баш све било као што изгледа!“ ПОГЛЕДАЈТЕ СНИМАК РАЗГОВОРА Трампа и Зеленског који РАЗОТКРИВА оно што медији нису објавили

Како су пренели сви светски медији, било је то најузбудљивијих 15-ак минута икад снимљених у Белој кући, а закључак свега је да односи Америке и Украјине више неће бити какви су досад били.

Било је ту много увреда, повишеног тона, па чак и скривених претњи, а амбасадорка Украјине је чак морала да стави лице међу шаке, услед стреса.

У одбрану Зеленског стали су готово сви политичари Запада, поготово Европе, а Трампова администрација је већ повукла одређене потезе којима се слабе везе Украјине и САД.

I totally agree that Zelensky was the problem today after watching the whole session. Don’t rely on media excerpts if you want to get to the truth. @ZelenskyyUa mishandled this. And I say this as someone who has supported @Ukraine from the beginning of the war. @realDonaldTrump… https://t.co/84XW6MJj6a

