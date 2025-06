(ВИДЕО) Овако нешто не виђа се сваки дан! ТОРНАДО СНИМЉЕН ДОК ПРОЛАЗИ ПОРЕД ДУГЕ Чудесно небо над Небраском

Снимили су торнадо изблиза док је пролазио поред дуге, јавља Би-Би-Си.

Канцеларија шерифа округа Линколн је пријавила да није било повређених, али да је причињена материјална штета услед снажне олује која је погодила регион.



Најмање 18 торнада је у понедељак погодило неколико америчких држава, пише Блиц.



A tornado was spotted twisting beside a rainbow in Nebraska as severe storms moved through the region.



At least 18 tornadoes were reported across several states Monday. https://t.co/SXiwpN2Fbx pic.twitter.com/AkeG6M5JVP

— ABC News (@ABC) June 17, 2025