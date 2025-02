(ВИДЕО) ПАНИКА У ГРЧКОМ ЛЕТОВАЛИШТУ Велики редови испред туристичких агенција ТУРИСТИ МАСОВНО ОДЛАЗЕ ИЗ САНТОРИНИЈА

Велики број земљотреса био је јачине четири степена Рихтерове скале, а најјачи јачине 4,7 степени Рихтерове догодио се синоћ.

Грчке власти саветовале су становницима Санторинија да данас затворе школе, избегавају два мала пристаништа и не окупљају се у затвореним просторима.

Значајан број грађана окупио се у близини болнице, где су биле распоређене снаге за хитну интервенцију у случају ванредне ситуације. Други су се окупили на стадиону у Месарији и на отвореним просторима, како би се осећали сигурније.

Синоћ су се испред туристичких агенција створили редови. Становници острва, уплашени због узастопних земљотреса, појурили су да резервишу карте за одлазак, при чему су бродови и авиони изгледали скоро попуњени.

Истовремено, школе на Санторинију, Аморгосу, Паросу, Антипаросу и Наксосу данас ће бити затворене одлуком градоначелника тих острва из предострожности због појачане сеизмичке активности у Киклади.

