(ФОТО/ВИДЕО) ПОБЕГЛИ СУ У ПАНИЦИ, А ЦУНАМИ ТАЛАСИ СУ НОСИЛИ СВЕ ПРЕД СОБОМ Погледајте драматичне сцене из Русије

У Северо-Курилском округу Сахалинске области Русије проглашено је ванредно стање због земљотреса и цунамија, саопштила је регионална влада.

Земљотрес магнитуде 8,7 степени Рихтерове скале догодио се рано јутрос код обале Камчатке, што је најјачи потрес у том региону од 1952. године, преноси Риа Новости.

Подрхтавање од снажног земљотреса осетило се у 47 насељених места Камчатског краја и Сахалина, рекао је представник служби за ванредне ситуације агенцији.

Фото: Tanjug (Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences via AP)

Северо-Курилск, град у Сахалинској области је делимично поплављен након земљотреса и накнадног цунамија.

Након земљотреса на Камчатки није било тежих повређених нити жртава, изјавио је губернатор Камчатског краја Владимир Солодов.

🌊 A powerful 8.7 magnitude earthquake triggered a tsunami in Russia, flooding the port of Severo-Kurilsk.

Authorities are assessing damage and monitoring aftershocks.#Russia #Tsunami #Earthquake #SeveroKurilsk #BermudaNews pic.twitter.com/8OzDYYUovi

— Bermuda News Network (@Bermuda_Intl) July 30, 2025