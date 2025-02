(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ СУСРЕТ ТАОЦА КОЈИ ЈЕ ПРОВЕО 10 ГОДИНА У ПАЛЕСТИНСКОМ ЗАТОЧЕНИШТВУ Авера загрлио своје након деценије

Као и у ранијим разменама, наоружани борци с капуљачама из палестинског исламистичког покрета парадирали на подијуму, испред великих плаката који одају почаст убијеним борцима Хамаса, пре него што су их предали Међународном одбору Црвеног крста (ICRC).

ICRC их је потом пребацио возилима и предао израелској војсци која их је превезла у болницу.

Елија Коен (27), Омер Шем Тов (22) и Омер Венкерт (23) били су отети на фестивалу Нова. Хишам ал-Сајед (37) је бедуин који се налазио у заточеништву у Гази већ готово десет година.

У размени би требало да буду ослобођена и 602 палестинска заточеника.

Released hostage Avera Mengistu reunites with his family at Sourasky Medical Center, after 3,821 days in Hamas captivity. pic.twitter.com/dPcLwlDuhR

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 22, 2025