(ВИДЕО) ПОПЛАВЕ ДИВЉАЈУ ЦЕЛОМ БРИТАНИЈОМ, ИМА МРТВИХ Евакуација у због страшне олује

Мушкарац у 60. годинама погинуо је у суботу након што је дрво пало на његов аутомобил у близини Винчестера, док је на десетине кућа поплављено у Северној Ирској.

Затим, око 8:20 сати ујутру, мушкарац је погинуо када су се сребрна "тојота корола" и тамносиви "хјундаи и30" сударили на ауто-путу у околини Нотингема.

Жуто упозорење на ветар и кишу на снази су у западним деловима Шкотске и Велса, југоисточну Енглеску и Северну Ирску у недељу.

У међувремену, постоји чак 81 упозорење на поплаве широм Енглеске, Велса и Шкотске. Олуја Берт донела је обилне падавине које су поплавиле путеве и куће, и довеле до нестанка струје. Око 26.000 домаћинстава је без струје широм земље.

Синоћ је петоро одраслих и петоро деце спашено из куćе у северном Велсу, након што је клизиште погодило ту област.

Град Понтиприд, у јужном делу Велса, налази се под узбуном због поплава, изазваних олујом Берт, а мештани су евакуисани.

Видео-снимци и слике које се деле на друштвеним мрежама приказују потопљене аутомобиле, док су мештани кофама покушавали да избаце воду из кућа, преноси Мирор.

Путеви, куће, предузеćа и паркови су такође погођени поплавама, а центар заједнице се спрема да прихвати људе који су били приморани да напусте своје домове.

Локални званичници су на Фејсбуку саопштили да се још не зна пун степен штете, али да првобитне процене ''не изгледају добро''.

A major incident has been declared in South Wales as ‘devastating’ flooding strikes following Storm Bert.

pic.twitter.com/4MlLXsZO8k

— Nerdy 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) November 24, 2024