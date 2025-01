(ВИДЕО) ПРВИ СНИМЦИ ХАПШЕЊА ЈУЖНОКОРЕЈСКОГ ПРЕДСЕДНИКА Општи хаос, 3.000 полицајаца на ногама, резиденција опкољена!

Возила из Канцеларије за истрагу корупције (ЦИО), која сарађује са полицијом и министарством одбране на истрази Јуна, виђена су како стижу на имање рано у среду, наводи Јонхап.



Чини се да су припадници полиције били део тима за хапшење. Како се наводи у медијима, испред резиденције Јеола је око 3.000 полицајаца и 160 полицијских аутобуса. Бели комби са ознаком "ПОЛИЦИЈА" са трепћућим плавим светлима такође је примећен како се приближава улазу у пратњи униформисаних полицајаца.



Упркос условима испод нуле, могли су се чути демонстранти како узвикују "оставка", "ваше време је истекло" и "преузмите одговорност". Гомилу су пратиле колоне униформисане полиције, а комбинација полицијских аутобуса и аутобуса демонстраната остала је испред резиденције, блокирајући улицу.



🇰🇷 3,200 riot police officers along with 160 buses have been mobilized to the residence of South Korea's impeached President Yoon. https://t.co/JMVnxLTVSV pic.twitter.com/PDNHiGyBo7

