(ВИДЕО) ОТКРИВЕН УЗРОК ПАДА ЈУЖНОКОРЕЈСКОГ АВИОНА? Речи очевидаца леде крв у жилама

Путник је својој породици послао потресну поруку:

„Птица је заглављена у крилу авиона. Да ли да кажем своје последње речи?“

Ова порука, која је доспела у јавност, указује на могућност удара птице у авион непосредно пре слетања. Према прелиминарним информацијама, катастрофу при слетању је изазвао квар на стајном трапу, што је онемогућило спуштање точкова и сигурно приземљење.

Сведоци описали ужасне тренутке

Очевидци несреће описали су стравичне сцене непосредно пре удара. Ју Џе-јонг, који је боравио у близини аеродрома, рекао је:

- Видео сам искру на десном крилу авиона и рекао породици да нешто није у реду. Убрзо након тога, чуо сам гласну експлозију.

Други сведок, идентификован само презименом Чо, изјавио је:

- Видео сам како авион покушава да слети, али онда је уследио бљесак светлости. Након тога зачула се серија експлозија, а дим је прекрио небо.

Авион је покушао слетање два пута, али се након неуспелог покушаја ударио у ограду аеродрома. Сведоци су пријавили и „звук металног стругања“ неколико минута пре несреће, што додатно указује на технички проблем.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024

Број погинулих у несрећи авиона Боинг 737-800 компаније Џеџу ер (Јеју Аир) у Јужној Кореји порастао је на 151, саопштено је из Националне ватрогасне агенције, а према наводима јужнокорејског Министарства земљишта, инфраструктуре и саобраћаја (Молит) пронађена је и црна кутија из авиона, пренела је агенција Ројтерс.