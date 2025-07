ЂОКОВИЋ НАДИГРАО КЕЦМАНОВИЋА УЗ НОВИ РЕКОРД: Стота Новакова победа на Вимблдону, у осмини финала га чека Алекс Де Минор

Ђоковић ће у осмини финала играти са аустралијским тенисером Алексом Де Минором, који је у три сета победио Данца Аугуста Холмгрена 6:4, 7:6(5), 6:3.

Ђоковић је магичн бројку од 100 победа прешао на Ролан Гаросу ове године, док је ето сада стигао до троцифреног броја тријумфа и на трећем грен слему сезоне. Наравно да вреди подсетити да је Новак тренутно освојио 100 титула од почетка каријере, што значи да наставља да поправља своје бројке, које су већ најбоље од свих тенисера у историји.

Male players with 100 match wins at @Wimbledon : Roger Federer (105) Novak Djokovic (100) End of list. pic.twitter.com/CyhutHXzgg

За разлику од последњег њиховог међусобног дуела, који је игран баш на Вимблдону пре три године, Кецмановић је много расположеније и одлучније ушао у меч. У првих седам гемова деловало је да би то могла да буде и неизвеснија борба. А онда је Новак показао зашто је велики шампион. Кецмановић је у осмом гему, на свој сервис, само мали прозор отворио Новаку, дао му малу шансу. И Ђоковић је то моментално искористио, узео брејк, повео 5:3 и започео велику серију.

Не само да је освојио први сет 6:3, већ је у другом био немилосрдан. Није препустио противнику ниједан гем и за свега 24 минута добио други сет. Кецмановић је на почетку трећег сета прекинуо серију од девет гемова, али то је био само мали предах за Ђоковића који је новом серијом од пет гемова и практично решио меч. Међутим, до краја Кецмановић је мало учинио неизвеснијим трећи сет, везао три гема, смањио на 5:4. Али је само одложио Новакову јубиларну 100. победу на Вимблдону.

Milestone met. The journey continues...



Novak Djokovic has become just the 3rd player to record 100 match-wins at Wimbledon, after 9-time champion Martina Navratilova and 8-time champion Roger Federer 🌱#Wimbledon pic.twitter.com/5pEXE0pE4t

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025