ВРХУНСКА ИГРА СРБИНА НА ВИМБЛДОНУ Ђоковић доминирао против Еванса до трећег сета, а онда развалио Британца

Ђоковић је Британца Еванса на Централном терену победио врло убедљиво са 3:0 (6:3, 6:2, 6:0) у сетовима.

Србин је доминирао током целог меча, и појачавао ритам тако да Еванс није имао пуно прилика.

Најубедљивији је био трећи сет (6:0) који је Ђоковић одиграо пуном снагом и окренуо домаћу публику, на своју страну, поздрављали су сваки освојен поен.

Новак ће у трећој рунди играти против земљака Миомира Кецмановића, који је после четири сета победио Холанђанина Јеспера де Јонга.

