(ВИДЕО) РУСИЈА ОБОРИЛА ВИШЕ ОД 100 УКРАЈИНСКИХ ДРОНОВА Разорни напади на украјинске положаје у Харкову

Дронови су оборени у Белгородској области, Брјанску, Ростовској и Kраснодарској области, а такође и у близини Азовског мора, пренео је ТАСС.

Највећи број дронова, 26, уништен је изнад Белгорода, док је 25 оборено изнад Брјанске области.

Руске власти наводе да су током ноћи такође пресретнуте 23 беспилотне летелице изнад Ростовске области и девет изнад Азовског мора.

Мањи број дронова био је пресретнут у Kурској, Ставрополској, Тамбовској, Вороњешкој и Орловској области.

🇷🇺🇺🇦 Russia Attacks Ukraine After Peace Talks



After talks about stopping the fighting in Istanbul, Russia sent 103 drones and 4 missiles to attack Ukraine, hitting important places like ports and railways. https://t.co/06JLOXDHfd pic.twitter.com/of7ybbkzkT

— ExtraOrdinary (@Extreo_) July 24, 2025