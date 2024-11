(ВИДЕО) РУСИЈА ПОГОДИЛА ВРТИЋ У СУМИ, ИМА И МРТВИХ Спасиоци претражују рушевине

Кијев индипендент преноси да је то саопштила војна управа Сумске области.

- Руска ракета, која је наводно лансирана на објекат за поправку возила, погодио је такође и оближњу вишеспратну стамбену зграду и изазвао штету унутар оближњег вртића - саопштио је синоћ украјински председник Володимир Зеленски.

⚡️Russian attack on residential building, kindergarten in Sumy kills 2.



A Russian missile attack on Nov. 26 struck a residential building and kindergarten in Sumy, leaving at least two people dead, the Sumy Oblast Military Administration reported.https://t.co/6VGYvPzTBD

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 27, 2024