(ВИДЕО) РУСКА ОСВЕТА ТРАЈЕ Изведени напади на украјинске војно-индустријске комплексе

Ти напади су усмерени на кључне тачке у Украјини повезане с производњом војне опреме и подршком украјинским оружаним снагама, пренео је ТАСС.

Истовремено, руске трупе су током дана извеле нападе на привремене тачке распоређивања јединица украјинских оружаних снага, као и на друге релевантне циљеве.

Према информацијама Министарства одбране Русије, оперативно-тактичка авијација, ударне беспилотне летелице, ракетне снаге и артиљерија биле су кључне у нападима који су погодили 144 округа у Украјини.

We are getting closer and closer to REAL war.

Yes this is still a special military operation, slowly Putin is taking off his gloves.



They didn't learn before, they still don't understand > Putin doesn't bluff. They were warned, they didn't listen > FAFO

Fuck Around and… pic.twitter.com/AFNMvXfXyT

— Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹🔻🔻🔻 (@angeloinchina) June 6, 2025